Суд оставил Сафронова под стражей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг признал законным решение суда первой инстанции о продлении ареста советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову на срок до 7 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление срока содержания под стражей Сафронова и постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а жалобу стороны защиты Сафронова - без удовлетворения", - сказали в суде.

"Акт вербовки"

Адвокат Иван Павлов заявил, что следователи интерпретировали встречу его подзащитного с коллегой-журналистом как акт вербовки. "Как мы и предполагали, встреча Сафронова со своим коллегой была интерпретирована как акт вербовки, их переписка в интернете как получение Иваном разведывательного задания, а ответ моего подзащитного как отчет о его выполнении", - сказал защитник.

Ранее Сафонов в интервью "Коммерсанту" заявил, что его знакомый из Чехии журналист Мартин Лариш некоторое время назад попросил о помощи в раскрутке бизнес-идеи, и он согласился. Бизнес-идея заключалась в создании информационного агентства, для которого экс-журналист писал "не более одного-двух материалов в месяц". Факт получения разведывательных заданий от Лариша Сафронов отрицал. Адвокат обвиняемого Павлов заявил, что "следствие пока не уведомляло сторону защиты о том, планируется ли допрос Лариша".

О следователе

Следователь ФСБ Александр Чабан, который расследует дело Сафронова, получил повышение в звании и должности, сообщил Павлов.

"Сегодня мы узнали, что следователь Чабан получил звание полковника и должность старшего следователя", - сказал защитник.

"Основным аргументом Чабана в пользу того, чтобы оставить моего подзащитного в СИЗО, было то, что Сафронов якобы совершил тяжкое преступление и то, что он якобы использовал интернет-систему коммуникации для перепоста своего сообщения", - отметил адвокат.