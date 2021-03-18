СК возбудил уголовное дело после обрушения в Самаре стены дома 1909 года постройки

САМАРА, 18 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после обрушения несущей стены дома, расположенного в Ленинском районе Самары. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

"По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

ЧП произошло утром в четверг на Галактионовской улице в Ленинском районе города. Площадь обрушения составила 120 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

В администрации Ленинского района Самары сообщали, что дом 1909 года постройки признали аварийным в июле 2020 года, в конце января 2021 года была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям из-за расширения трещины в здании. Жителям предложили помещения маневренного фонда, пункт временного размещения, однако не все согласились покидать квартиры. Сейчас организована работа по предоставлению жилья в маневренном фонде и материальной помощи.