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Осужденный за взятки экс-глава Удмуртии освобожден от тюремного наказания из-за болезни

Александра Соловьева ранее приговорили к 10 годам колонии

ИЖЕВСК, 18 марта. /ТАСС/. Завьяловский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного за коррупцию экс-главы Удмуртии Александра Соловьева и освободил его от тюремного наказания в связи с болезнью. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе объединенного судейского сообщества республики. 

"Соловьев освобожден от наказания в виде лишения свободы по приговору Завьяловского районного суда от 12 октября 2020 года", - сообщил собеседник агентства. 

Ранее Соловьева приговорили за взятки к 10 годам колонии и штрафу в размере 275 млн рублей. Позднее он был госпитализирован, 11 марта он ходатайствовал об освобождении в связи с болезнью.

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