Развивающиеся страны из-за стихийных бедствий потеряли за 11 лет более $108 млрд

РИМ, 18 марта. /ТАСС/. Стихийные бедствия, которые происходили с 2008 по 2018 год, причинили ущерб аграрному сектору развивающихся стран на сумму более $108 млрд. Такая информация содержится в опубликованном в четверг докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO).

Наиболее пострадавшими регионами за этот период времени оказались Азия ($49 млрд ущерба), Африка ($30 млрд), а также государства Латинской Америки и Карибского бассейна ($29 млрд). По данным FAO, среднегодовое количество стихийных бедствий сегодня более чем в три раза выше, чем в 1970-1980-е годы. Авторы доклада также отмечают, что стихийные бедствия нанесли особенно сильный урон по доходам мелких ферм и натуральных хозяйств, а также отдельных скотоводов и рыбаков.

"Разрушительные последствия пандемии COVID-19 могут усугубить и без того бедственное положение еще большего количества семей и общин", - отметил генеральный директор FAO Цюй Дунъюй в предисловии к докладу. "Эти последствия носят повсеместный характер и требуют принятия безотлагательных мер для того, чтобы лучше понять их дальнейшую динамику и свести к минимуму возможный ущерб от них с помощью комплексных и инновационных подходов. Принятие таких мер еще никогда не было столь важным и неотложным шагом", - подытожил он.

По мнению авторов доклада, среди всех стихийных бедствий наибольший ущерб сельскому хозяйству причинили засухи, за ними следуют наводнения, ураганы, вредители, болезни и лесные пожары. Более 34% потерь в растениеводстве и животноводстве в наименее развитых государствах и странах с низким и средним уровнем дохода было вызвано засухами, которые обошлись аграрному сектору в этих государствах в $37 млрд. Ущерб от масштабных лесных пожаров в Сибири летом 2019 года был оценен в $100 млн.

Решать имеющиеся проблемы эксперты FAO предлагают при помощи инновационных решений, таких как дистанционное зондирование, сбор геопространственных данных, машинное обучение, применение беспилотников и робототехники. Авторы доклада также подчеркивают необходимость развития механизмов государственно-частного партнерства для удовлетворения насущных потребностей аграрного сектора в инвестициях, которые позволят понизить его уязвимость перед лицом стихийных бедствий и проблем, связанных с изменением климата.