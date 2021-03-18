В Адыгее УФСБ выявило члена экстремистской организации АУЕ

МАЙКОП, 18 марта. /ТАСС/. УФСБ России по Республике Адыгея пресечена преступная деятельность жителя Адыгеи, причастного к формированию в регионе ячейки международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" ("АУЕ", запрещена на территории РФ), возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"Сотрудниками УФСБ установлено, что мужчина активно участвовал в деятельности экстремистской организации "Арестантское уголовное единство". В отношении жителя региона возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации") по факту его участия в деятельности экстремистской организации. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В социальной сети мужчина разместил изображения с символикой АУЕ, в ходе общения с жителями региона высказывался в поддержку движения и демонстрировал свою приверженность к нему. Он отрицал общепринятые моральные принципы и главенствующую роль права, пропагандировал идеологию насилия как способ достижения цели и вражду по отношению к представителям органов власти, пояснили в пресс-службе ведомства.

17 августа 2020 года Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил на территории России деятельность международного общественного движения "Арестантское уголовное единство".