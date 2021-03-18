В Карачаево-Черкесии возбуждено дело после пожара в пункте выдачи интернет-заказов

ЧЕРКЕССК, 18 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после пожара в пункте выдачи товаров интернет-магазина в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе прокуратуры республики.

"Усть-Джегутинская межрайонная прокуратура КЧР провела проверку в связи с пожаром в здании магазина Wildberries, произошедшего 13 марта в городе Усть-Джегуте, в ходе которого пострадали пять человек. Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности")", - сказали в надзорном ведомстве.

Согласно результатам проверки прокуратуры, возгорание вызвано утечкой газа, которая произошла из-за ненадлежащего состояния подземных газопроводов, а именно низкого давления.

13 марта в 11:38 мск в пункте выдачи товаров интернет-магазина в Усть-Джегуте произошел пожар, пострадали пять человек, у всех ожоги лица от 10 до 70%. Двое из них находятся в реанимации Республиканской клинической больницы, троих перевезли в ожоговый центр Махачкалы, они также находятся в тяжелом состоянии.