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Экспертиза вновь признала "якутского шамана" Габышева невменяемым

Адвокат Алексей Прянишников заявил, что не доверяет выводам специалистов Якутского психиатрического центра и будет настаивать на проведении повторной экспертизы в другом учреждении

ТАСС, 18 марта. Эксперты вновь признали Александра Габышева, который называет себя "якутским шаманом", невменяемым. Об этом ТАСС сообщил координатор движения "Правозащита Открытки", оказывающий правовую помощь Габышеву, Алексей Прянишников.

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"Психолого-психиатрическая экспертиза признала Габышева невменяемым. На основании этого суд может назначить ему принудительное лечение, когда дойдет до разбирательства по уголовному делу о применении насилия к полицейскому", - сказал Прянишников. По его словам, выводы экспертов основаны на заявлениях Габышева в СМИ. "Мы не доверяем Якутскому психиатрическому центру и позже заявим перед следствием ходатайство о проведении повторной экспертизы в другом учреждении", - добавил юрист.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил в отношении Габышева уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, он принудительно содержится в психиатрическом стационаре. По версии следствия, Габышев нанес с помощью самодельного меча колотую рану бедра бойцу спецназа Росгвардии.

В сентябре прошлого года в отношении Габышева избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Согласно постановлению, "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности". Тогда по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы мужчину признали невменяемым.

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