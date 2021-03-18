В Дагестане возбудили дело из-за неполучения жилья детьми-сиротами

МАХАЧКАЛА, 18 марта. /ТАСС/. Чиновники администрации города Избербаша в Дагестане подозреваются в халатности при обеспечении жильем детей-сирот, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского управления СК РФ.

"По факту халатности должностных лиц администрации города Избербаша при обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, в 2020 году администрации города на приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, из федерального и республиканского бюджетов было выделено 16,1 млн рублей.

"На основании проведенных открытых аукционов на эту сумму между муниципальным образованием и руководителем строительной организации заключены муниципальные контракты на приобретение 15 жилых помещений для нужд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со сроком передачи квартир по акту приема-передачи до 19 декабря 2020 года. Однако в установленный срок строительство многоквартирного дома не завершено, в связи с чем 23 декабря 2020 года администрацией муниципальные контракты были расторгнуты", - рассказал представитель следствия.

По мнению следственных органов, ненадлежащее исполнение должностными лицами городской администрации своих обязанностей повлекло существенное нарушение прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление виновных должностных лиц и привлечение к уголовной ответственности", - добавил собеседник.