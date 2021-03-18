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Дело Ивана Голунова

Мосгорсуд закончил допрос задержавших Голунова экс-полицейских

Следующее заседание назначено на 22 марта

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг закончил допрашивать бывших полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы потерпевшего.

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"Закончили допрос обвиняемого Феофанова. Следующее заседание назначено на 22 марта в 11:00", - сказал адвокат.

Ранее в ходе судебных слушаний были допрошены другие обвиняемые, в том числе ключевой фигурант дела - бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец. Допросы экс-полицейских проходили в закрытом от публики режиме из-за того, что часть материалов дела содержит гостайну.

Басманный суд Москвы 30 января 2020 года арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы. По версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения.

Позднее Коновалов был переведен под домашний арест, так как признал вину и дал показания на других фигурантов дела.

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РоссияДело Ивана ГолуноваГолунов, Иван Валентинович
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