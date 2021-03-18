Следователь ГСУ ГУ МВД по Москве и адвокат арестованы за взяточничество

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО следователя Главного следственного управления московского главка полиции, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, задержанная со следователем столичный адвокат отправлена под домашний арест.

"Пресненским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иванова Дениса Михайловича, работающего старшим следователем по особо важным делам 13 отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Москве, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), до 17 мая 2021 года, - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая. - Кроме того, удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок в отношении Премининой Татьяны Николаевны, являющейся адвокатом, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)".

По данным следствия, следователь полиции и адвокат адвокатской палаты Москвы Татьяна Преминина вымогали взятку в размере 5 млн рублей за прекращение уголовного преследования руководства ООО "Своя аптека" по уголовному делу в отношении неустановленных лиц о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Адвокат была задержана при получении от потерпевшего 1 млн рублей. После сотрудничества адвоката со следствием при получении от нее 2 млн рублей задержан старший следователь по особо важным делам отдела ГСУ ГУ МВД по Москве. Полицейский подозревается в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В отношении адвоката Премининой возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. Максимальный срок по этой статье УК РФ составляет 12 лет лишения свободы.

По факту задержания полицейского проводится служебная проверка. В случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.