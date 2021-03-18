Суд избрал запрет определенных действий участнику акции в Москве, имитировавшему травму

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы избрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий Максиму Леликову по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии на несогласованной акции 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Пресненским районный судом Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Леликова М. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 17 мая 2021 года", - сказала пресс-секретарь.

По версии следствия, 23 января молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы вблизи улицы Большая Дмитровка, с целью воспрепятствования законной деятельности правоохранительных органов ударил сотрудника Росгвардии.

Как сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах, молодой человек в ходе акции имитировал травму головы с помощью бинта с красной краской. Его фото попало на первую полосу "Новой газеты".