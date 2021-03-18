Задержанного в Москве активиста из Белоруссии подозревают в призывах к беспорядкам в РФ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Администратор белорусского оппозиционного чата Николай Давидчик задержан в Москве по подозрению в призывах к участию в массовых беспорядках в России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Давидчик задержан по подозрению по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к участию в массовых беспорядках). Он - гражданин Белоруссии и известен на родине как администратор оппозиционного чата "Лида для жизни", - рассказал собеседник агентства. По его словам, на территории Белоруссии Давидчик также находится в розыске.

В пресс-службе Бутырского суда Москвы ТАСС сообщили о поступлении ходатайства следствие об аресте Давидчика. "Давидчик Н. В. подозревается в призывах к массовым беспорядкам. В суд поступило ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Пока что судья не рассмотрел его", - сказали в пресс-службе. Там подтвердили, что белорусские власти также его разыскивают в связи с уголовным преступлением на территории этой страны. "Согласно материалам, поступившим в суд, в Белоруссии в отношении него возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 342 местного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них)", - отметили в суде.