Правозащитника Маякова приговорили к 4 годам и 8 месяцам колонии за мошенничество

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего заместителя межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова к 4 годам и 8 месяцам колонии за мошенничество. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Маяков осужден за покушение на мошенничество и мошенничество в особо крупном размере. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Маякова к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве.

Судом также удовлетворен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере более 1,7 млн рублей.

В ходе прений сторон прокурор просил приговорить Маякова к шести годам и трем месяцам лишения свободы.

Как установлено в ходе следствия, правозащитник с декабря 2018 по май 2019 года получил более 1,7 млн рублей от женщины за пересмотр судом гражданско-правовых решений, связанных с имуществом ее отца. "При этом реальной возможностью повлиять на пересмотр судебных решений Маяков не обладал, денежными средствами распорядился по своему усмотрению", - пояснили в Генпрокуратуре.

Кроме этого, в октябре 2019 года Маяков пытался похитить 200 тыс. рублей у осужденного к длительному сроку лишения свободы. За эти деньги правозащитник обещал освободить мужчину из колонии, заверив, что обладает нужными связями. Маяков был задержан в 2019 году. Вину он не признал, посчитав свое задержание провокацией.