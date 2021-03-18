Ребенок выпал из окна пятого этажа в Смоленске

ТАСС, 18 марта. Пятилетнему мальчику оказывают медицинскую помощь после падения из окна пятого этажа жилого дома в Смоленске. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"На момент выезда следователя, ребенок доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается помощь", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следователь, выясняются обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе.

По информации региональных СМИ, оконная сетка открепилась, когда мальчик играл с ней на подоконнике.