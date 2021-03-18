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Суд арестовал на два месяца жительницу Курской области, которая подожгла сына

Несовершеннолетнюю дочь обвиняемой поместили в центр соцпомощи

КУРСК, 18 марта. /ТАСС/. Суд назначил 31-летней жительнице Курской области арест сроком на два месяца по делу о поджоге сына, умершего в больнице от полученных травм, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Железногорского городского суда.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 31-летней жительницы Железногорского района Курской области, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту убийства малолетнего сына 2012 года рождения, совершенного с особой жестокостью. Суд избрал в отношении Б. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, вечером 15 марта женщина облила восьмилетнего ребенка горючим веществом и подожгла, мальчик умер в больнице 17 марта.

В ходе проверки прокуратура региона установила, что семья, в которой проживал погибший ребенок, состояла на учете. Второй ребенок арестованной жительницы Курской области - 12-летняя девочка - находится в центре соцпомощи.

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РоссияКурская область
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