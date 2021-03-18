В Ивановской области возбудили дело после избиения трехлетней девочки ее матерью

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы города Наволоки под Иваново, которая записала на видео свое избиение и оскорбление трехлетней дочери. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК по Ивановской области.

"В следственные органы СУ СК России по Ивановской области из МО МВД России "Кинешемский" передано уголовное дело в отношении жительницы города Наволоки по факту жестокого обращения с малолетним ребенком. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным следствия, женщина у себя дома в городе Наволоки избивала и оскорбляла трехлетнюю дочь, что зафиксировано на видеозаписи, распространенной в социальных сетях. По данным полиции, женщина задержана.

"В настоящий момент ребенок вместе с младшей сестрой находится с отцом. Установлено, что подозреваемая состоит на профилактическом учете в органах внутренних дел. В рамках расследования уголовного дела следователями СК РФ будет дана принципиальная оценка действиям матери, а также установлены все обстоятельства, способствовавшие совершению преступления", - говорится в сообщении.