В Перми женщина погибла из-за падения на нее снега с крыши дома

ПЕРМЬ, 18 марта. /ТАСС/. Следователи в Перми возбудили уголовное дело после падения на женщину снега с крыши жилого многоквартирного дома, в результате происшествия она погибла. Об этом в четверг сообщили в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

"По факту причинения смертельных травм жительнице Перми при падении снега с крыши жилого многоквартирного дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека"). Следователями проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в четверг днем с крыши одного из домов в Дзержинском районе Перми упал снег на проходившую мимо женщину. Предполагается, что инцидент произошел вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей со стороны лиц, на которых было возложено управление и обслуживание жилого многоквартирного дома.