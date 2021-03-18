Бизнес-джет совершил жесткую посадку во Внуково

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Стойка шасси разрушилась при посадке во Внуково у прилетевшего в четверг из Ниццы бизнес-джета. На борту находился только экипаж, никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"В 16:23 в аэропорту Внуково была произведена штатная посадка воздушного судна Hawker 125, прибывшего рейсом LLT 951Р из Ниццы. После освобождения взлетно-посадочной полосы, во время руления воздушного судна по рулежной дорожке, произошло разрушение одной из стоек шасси. Самолет потерял возможность самостоятельного движения, левая плоскость крыла опустилась на искусственное покрытие перрона. Рейс выполнялся без пассажиров, на борту находился экипаж. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта добавили, что сейчас проводятся эвакуационные работы по удалению самолета с маршрута руления, а в причинах произошедшего разбирается специальная комиссия.

Бизнес-джет выполнял технический рейс, сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня примерно в 16:23 мск самолет иностранной авиакомпании, выполняющий технический рейс, совершил жесткую посадку, в результате которой произошло заклинивание и надлом шасси с деформацией левого крыла", - сказала Марковская.