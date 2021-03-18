В Тверской области обнаружили тело без вести пропавшей 10-летней школьницы

ТАСС, 18 марта. Тело 10-летней школьницы, которая 13 марта без вести пропала во время катания с горки в городе Андреаполе в Тверской области, обнаружили в четверг в реке Западная Двина. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Тело ребенка обнаружено в реке Западная Двина. Устанавливаются обстоятельства и причина смерти девочки, назначен ряд судебных экспертиз", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Как сообщалось, информация о пропаже ребенка поступила в следственные органы 13 марта. Установлено, что школьница днем ушла кататься на ледянке, от горки через асфальтированную дорогу были найдены следы, ведущие на лед реки Западная Двина. Они обрывались у кромки льда, около промоины. С места происшествия следователи изъяли ледянку, гипсовые слепки следов детской обуви. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").