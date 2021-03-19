Задержанный ФСБ в Крыму мужчина сообщил, что собирал для Украины данные о доме Зеленского

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/. Задержанный в Крыму сотрудниками ФСБ России мужчина собирал для Украины данные о доме президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии. Об этом задержанный Владислав Есипенко сообщил в эфире телеканала "Крым-24".

"Я снимал для проекта "Крым. Реалии" (признан в РФ иноагентом - прим. ТАСС) о жизни в Крыму: людей, выборы, какое состояние водохранилища, блиц-опросы. Редакция сама определяла, какие материалы выставлять. Было редакционное задание проекта - снять дом Зеленского в Ливадии. Я снял это", - сказал Есипенко, уточнив, что его редактором от "Радио Свободы" была Елена Сорока, которая ставила ему задачи, среди них было и задание по съемкам дома Зеленского. Также Есипенко подтвердил, что передал материал на Украину.

По его словам, также у него имелась договоренность с неким Виктором Кравчуком, с котором он был знаком с 2017 года и который якобы представился ему одним из руководителей СБУ Украины о том, чтобы дублировать для спецслужб Украины снятые редакционные материалы. На вопрос о том, каким способом он дублировал данные, Есипенко пояснил, что загружал их на "Google диск".

Есипенко пояснил, что обнаруженное у него взрывное устройство якобы предназначалось "для самообороны от агрессивных людей". Он также сообщил, что на Украине имел судимость за сокрытие доходов в 1998 году. На вопрос о том, не жалеет ли он о том, что произошло, Есипенко ответил: "Сожалею".

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщали, что в Крыму задержали гражданина Есипенко, собиравшего информацию для украинских спецслужб, у него было обнаружено взрывное устройство. В спецслужбе отмечали, что Есипенко был задержан с целью исключения проведения подрывных акций в интересах украинских спецслужб. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.

Информационный портал "Крым. Реалии" признан в РФ иноагентом. На сайте "Крым. Реалии" сообщается, что это крымский проект украинской службы "Радио Свобода". Он стартовал в мае 2014 года и "является частью некоммерческой независимой медиакорпорации Radio Free Europe / Radio Liberty, финансируемой Конгрессом США через гранты, предоставляемые Американским агентством глобальних медиа (U.S. Agency for Global Media, USAGM)".