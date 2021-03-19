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Пожар на складе с музыкальными инструментами в Москве потушили

Пострадавших нет

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Пожар на складе на 1-й Фрезерной улице на юго-востоке Москвы потушен. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 02:32 мск объявлена ликвидация пожара в отдельно стоящем строении. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что площадь пожара устанавливается.

При этом источник ТАСС ранее сообщил, что на 1-й Фрезерной улице, 2/1, строение 28, произошло возгорание на складе с музыкальным оборудованием. Площадь пожара составила 300 кв. м.

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