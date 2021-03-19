Россиянин Крючков признал вину в сговоре для взлома компьютерной сети Tesla

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Приговор россиянину Егору Крючкову, признавшему себя виновным в сговоре с целью взлома компьютерной сети компании Tesla, будет вынесен 10 мая. Это следует из распространенного в четверг заявления федеральной прокуратуры в штате Невада.

"Российский гражданин сегодня в федеральном суде признал вину в сговоре с целью поездки в США для найма сотрудника компании в Неваде с целью установить программное обеспечение в компьютерную сеть компании", - отмечается в документе. В нем уточняется, что россиянин "признал вину по одному пункту обвинения в умышленном нанесении ущерба защищенному компьютеру, планируется, что приговор будет вынесен 10 мая".

По версии следствия, Крючков рассчитывал "похитить данные из компьютерной сети компании, а потом заниматься вымогательством, угрожая раскрыть сведения". Сотрудник, с которым летом 2020 года якобы пытался договориться россиянин, оповестил о данном плане свое руководство. Оно проинформировало ФБР США.

Минюст США сообщил в августе о задержании Крючкова в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) по обвинению в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру. Он якобы пытался подкупить сотрудника некой американской компании в Неваде, чтобы загрузить в ее компьютерные системы вредоносное программное обеспечение.

Прокуратура не уточняла название компании, о которой идет речь, однако глава Tesla Илон Маск ранее дал понять, что речь идет об этой корпорации.