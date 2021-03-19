В Забайкалье возбудили два дела о превышении полномочий при заключении госконтрактов

ЧИТА, 19 марта. /ТАСС/. Следователи в Забайкальском крае возбудили два уголовных дела о превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов на общую сумму более 2,1 млрд рублей. Первое дело касается ремонта аэропорта Чара, второе - строительства трех пожарных депо на федеральные средства, сообщается в пятницу на сайте СУ СКР по Забайкальскому краю.

"По данным следствия, в декабре 2020 года постановлением губернатора Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации в связи с аварийным состоянием взлетно-посадочной полосы в селе Чара Забайкальского края. Для исправления ситуации был заключен государственный контракт, в который, по мнению следователей, неправомерно был включен ремонт не только аварийного объекта - взлетно-посадочной полосы, но и здания аэропорта. Общая сумма госконтракта составила более 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как считают следователи, из-за включенных в контракт работ, не связанных с угрозой обеспечения безопасности полетов, бюджету Забайкальского края причинен ущерб в 612 млн рублей. Фигурантами по делу будут проходить сотрудники министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона, а также региональной Службы единого заказчика.

Второе дело возбуждено в отношении неустановленных сотрудников департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности (ГО и ПБ) Забайкальского края. По версии следствия, в октябре 2020 года правительство региона после аукциона заключило контракт о строительстве трех пожарных депо на общую сумму 91 млн рублей. При этом сотрудники департамента ГО и ПБ неправомерно добились расторжения госконтракта с победителем, а затем через режим повышенной готовности заключили госконтракт на строительство депо с другой фирмой. В итоге цена контракта выросла до 124 млн рублей.

Реконструкция аэропорта Чара на севере Забайкальского края, где идет освоение крупнейшего в РФ Удоканского месторождения меди, в конце 2020 года вошла в новый для региона нацпроект "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры "Европа - Западный Китай". В 2021 году на реконструкцию аэропорта по нацпроекту направят 928,7 миллиона рублей. Всего на строительство аэропортового комплекса до 2022 года будет затрачено более 2 млрд рублей.

Строительство пожарных депо также ведется на федеральные средства - в 2020 году регион по указу президента РФ Владимира Путина получил 200 млн рублей для подготовки к пожароопасному сезону. О федеральной поддержке главу государства попросил губернатор Александр Осипов, объяснив это тем, что в Забайкалье 42% территории не оснащены пожарными частями.