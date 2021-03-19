СК не нашел нарушений в действиях росгвардейцев, застреливших жителя Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Следствие не нашло состава преступления в применении оружия сотрудниками Росгвардии в ситуации с жителем Екатеринбурга Владимиром Таушанковым, который 1 июня 2020 года совершил разбойное нападение на магазин, унес несколько рулонов обоев и был застрелен, оказав сопротивление СОБРу. Об этом сообщил ТАСС адвокат Алексей Бушмаков, который представляет интересы родителей Таушанкова.

По факту инцидента в магазине было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"), его расследование завершено. Экспертиза показала, что в момент совершения преступления Таушанков был невменяем. СК отказался возбуждать отдельное уголовное дело по факту гибели мужчины, добавив, что все доводы адвоката, просившего об этом, "будут тщательно проверены в ходе расследования уголовного дела о разбое".

"Следователь, который занимался расследованием [дела о разбое], также провел проверку по применению оружия сотрудниками СОБРа и вынес отказное постановление [о возбуждении уголовного дела], не найдя в их действиях состава преступления или превышения должностных полномочий. Это постановление, я думаю, тоже стоит обжаловать", - сказал собеседник агентства.

По словам адвоката, в материалах расследования уголовного дела о разбое не содержится ответа на вопрос, чем руководствовался начальник отдела полиции № 2 в Екатеринбурге при привлечении сотрудников СОБРа к инциденту. "Ответа на этот вопрос нет. Но сами сотрудники СОБРа действовали в режиме спецоперации по освобождению заложника. Я думаю, что сотрудники полиции, которые находились на месте, дали неправильные вводные, в результате чего случился плачевный результат", - пояснил Бушмаков.

В ночь на 1 июня 2020 года в Екатеринбурге сотрудники СОБРа управления Росгвардии по Свердловской области применили огнестрельное оружие против мужчины, до этого совершившего разбойное нападение и унесшего несколько рулонов обоев из одного из торговых центров. От полученных ранений мужчина умер на месте происшествия. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, мужчина угрожал сотрудникам. При проведении следственных действий в квартире у подозреваемого была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. Позднее суд признал обыск в квартире Таушанкова незаконным.