В Иркутской области районного депутата подозревают в применении насилия против полицейских

ИРКУТСК, 19 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата думы Киренского района Иркутской области, который подозревается в нанесении телесных повреждений сотрудникам полиции. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата думы Киренского муниципального района, подозреваемого в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти"). По версии следствия, в конце февраля мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции МО МВД России "Киренский", где вел себя неадекватно, нанес двум сотрудникам полиции телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о председателе комиссии по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике думы Киренского района Дмитрии Клепикове. Комментарием председателя думы Киренского района Ольги Аксаментовой ТАСС пока не располагает.

1 марта стало известно, что суд назначил Клепикову штраф в размере 1 тыс. рублей за нахождение пьяным в районной администрации, откуда его забрали в отдел полиции.

Сам Клепиков рассказывал ТАСС, что полицию вызвали сотрудники администрации, с которыми у него есть конфликт, а в отделении ему отказали в предоставлении адвоката. По словам депутата, его в состоянии сильного алкогольного опьянения снимали на мобильный телефон, заламывая ему руки и надевая наручники, после чего видео, "склеенное из кусочков", выложили в сеть. По версии Клепикова, видео с дебошем является монтажом и провокацией в его адрес.

В новость внесены изменения (06:51 мск) - уточняется информация в первом, третьем и четвертом абзацах, приводятся подробности в третьем абзаце.