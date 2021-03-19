Пожар произошел в частном доме в Пермском крае

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в частном деревянном доме в селе Перемское в Пермском крае, есть погибшие. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о возгорании поступила в 01:11 мск. К моменту прибытия пожарных дом горел полностью по всей площади - 80 кв. м.

"В настоящее время пожар ликвидирован. До приезда пожарных один человек (несовершеннолетний) самостоятельно эвакуировался из дома. К сожалению, есть погибшие", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что к тушению привлекались 27 человек и 11 единиц техники, в том числе 16 человек и шесть единиц техники от МЧС России.