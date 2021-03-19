В Астраханской области опрокинулся автобус с сотрудниками агропредприятия

АСТРАХАНЬ, 19 марта. /ТАСС/. Автобус опрокинулся на трассе в Харабалинском районе в Астраханской области. Как сообщили в пятницу в главном управлении МЧС России по региону, в салоне, по предварительным данным, находились 30 сотрудников агропромышленного комплекса "Астраханский".

По предварительной информации, пострадали пятеро человек, погибших нет.

"В 06:25 мск 19 марта в ОДС ГУ МЧС России по Астраханской области поступило сообщение об опрокидывании пассажирского автобуса Daewoo на региональной трассе в районе населенного пункта Вольное Харабалинского района, следовавшего по маршруту п. Комсомольский - с. Заволжское. В автобусе, предварительно, находились 30 человек, все сотрудники ООО "АПК "Астраханский", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пассажиры автобуса следовали на работу. К месту аварии направлена оперативная группа сотрудников МЧС России.