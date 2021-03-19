В результате пожара в Пермском крае погибли четыре человека

ТАСС, 19 марта. Родители и двое их детей погибли в результате пожара в частном доме в Пермском крае. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщила в пресс-службе регионального управления СК РФ.

" <...> по факту гибели во время пожара четверых местных жителей, двое из которых дети, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двух и более лицам")", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что пожар произошел ночью в деревянном жилом двухквартирном доме, расположенном в селе Перемское Добрянского городского округа. "Во время тушения пожара в жилой части дома были обнаружены тела мужчины 1990 года рождения, женщины 1993 года рождения и их двоих детей 2017 и 2020 годов рождения с признаками воздействия открытого пламени", - добавили в СК.

По данным МЧС, информация о возгорании поступила в 01:11 мск. К моменту прибытия пожарных дом горел полностью по всей площади - 80 кв. м. До приезда пожарных один несовершеннолетний самостоятельно эвакуировался из дома. В МЧС добавили, что к тушению привлекались 27 человек и 11 единиц техники, в том числе 16 человек и шесть единиц техники от МЧС России.