В Москве экс-директор частной школы пойдет под суд за попытку убийства из-за ревности

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора частной школы "Русский Гарвард" Василисы Масловой, обвиняемой вместе со своими бывшими учениками в покушении на убийство из-за ревности. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней Василисы Масловой и ее двух соучастников. В зависимости от роли каждого они обвиняются в причинении легкого вреда здоровью и покушении на убийство. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - сказала Иванова.

По данным следствия, в конце 2019 года у Масловой на почве ревности решила убить супругу мужчины, с которым она ранее состояла в отношениях. Для совершения преступления она привлекла двух бывших учеников - девушку и мужчину. Девушка сообщала о передвижении жертвы. 9 января 2020 года мужчина напал на женщину и шесть раз ударил ее ножом. Пострадавшей удалось выжить. Ее госпитализировали и после длительного лечения выписали.

"В рамках уголовного дела проведены более 15 судебно-медицинских экспертиз, допрошено свыше 17 свидетелей. Также были изучены сведения по абонентским номерам фигурантов уголовного дела, подтверждающие, что соучастники совместно находились в месте совершения преступления и неоднократно созванивались", - рассказала Иванова.