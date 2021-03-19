В Геленджике и Ярославле задержали участников украинского радикального сообщества

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. ФСБ России задержала в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодежного радикального неонацистского сообщества "М.К.У", у которых изъяты нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в рамках уголовного дела по ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе") пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", созданного гражданином Украины Красновым Егором, 2000 года рождения, использующим в сети интернет псевдоним Егор Яковлев", - сообщили в ЦОС. 13 участников этой группы задержаны в Геленджике, еще один - в Ярославле.

"В местах их проживания изъято значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия", - сообщили в ФСБ.

В спецслужбе отметили, что задержанные дают признательные показания, согласно которым их группа была организована в 2019 году под идеологическим воздействием главаря сообщества Краснова. "В дальнейшем от него и других украинских членов "М.К.У." из Харькова и Киева были получены инструкции по изготовлению средств террора, совершению террористических актов, массовых убийств и насильственных акций в отношении граждан, - сообщили в ФСБ. - Подготовка к ним велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур". В качестве демонстрации приверженности нацистской идеологии членами указанной группы была сожжена копия Знамени Победы. "Видеоотчет о данной акции направлен членам "М.К.У." на Украину", - добавили в ФСБ.

В 2020 году главарь "М.К.У." в сети интернет призвал своих сторонников к активизации террористической деятельности на территории Российской Федерации.