В Москве мужчина поругался с родственниками и порезал их ножом

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в ходе ссоры ножом ранил двоих родственников в квартире на юго-востоке Москвы. Пострадавшие госпитализированы, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Вечером 17 марта по улице Грайвороновская, дом 6, сотрудниками полиции задержан неработающий мужчина 1981 года рождения, который в ходе конфликта со своими родственниками, ножом одного из них ранил в грудь, а другому причинил проникающее колото-резаное ранение брюшной полости, после чего скрылся", - сказал собеседник агентства.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Пострадавшие доставлены в больницу.