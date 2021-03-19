Жителя Кубани приговорили к 17 годам колонии строгого режима за изнасилование падчерицы

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/. Горячеключевской районный суд признал виновным местного жителя в изнасиловании и совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда в пятницу.

Ранее следственное управление СК РФ по краю в отношении мужчины возбудило уголовное дело. По версии следствия, он жил с супругой и двумя несовершеннолетними падчерицами, в период с 2019 по 2020 годы совершал изнасилования одной из девочек 2006 года рождения.

"Окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении 48-летнего жителя ст. Бакинской, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132; ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст.; п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"; "Изнасилование, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетней"). Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы", - говорится в сообщении суда.

Уточняется, что отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, заседание проходило в закрытом режиме. В региональном управлении СК журналистам добавили, что его вина полностью подкреплена материалами дела. "Подсудимый свою вину не признал, заявлял, что все происходило по взаимному согласию с несовершеннолетней. Но доводы подсудимого противоречили материалам дела", - пояснили в краевом следственном управлении СК РФ.