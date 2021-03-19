Причиной убийства братом сестры в Котельниках стал семейный конфликт

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Семейный конфликт стал причиной жестокого убийства сестры братом в Котельниках. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"На допросе обвиняемый сообщил, что совершил убийство сестры на почве длительного семейного конфликта и неприязненного отношения. Убийство он планировал около года. Прежде чем совершить преступление, обвиняемый следил за сестрой несколько дней", - сообщила Врадий, добавив, что следствие будет добиваться ареста обвиняемого.

Утром 18 марта во дворе многоэтажного жилого дома в Котельниках 43-летний житель Тульской области напал с ножом на свою 40-летнюю сестру и нанес ей множественные ножевые ранения в разные части тела. От полученных травм женщина погибла на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Криминалистами и следователями проведен осмотр места происшествия, изъят нож, видео с камер наблюдения, смывы, допрошены родственники, назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы. Прокуратура Московской области установила контроль за расследованием уголовного дела об убийстве.