Суд приговорил к двум годам колонии мать четверых детей, погибших при пожаре под Кировом

КИРОВ, 19 марта. Суд в Кировской области приговорил к двум годам в колонии-поселении мать четверых детей, погибших при пожаре в деревне Ложкари Юрьянского района Кировской области, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). [Юрьянский районный суд назначил наказание] в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным ведомства, 30 октября 2020 года около 17 часов в деревне Ложкари Юрьянского района в одной из квартир, расположенных в многоквартирном трехэтажном жилом доме, произошел пожар. В результате от отравления угарным газом погибли четыре малолетних мальчика возрастом от четырех лет до восьми месяцев. Мать погибших в тот день употребляла спиртные напитки. В 14 часов она, закрыв входную дверь на замок, ушла из дома к знакомой, оставив детей без присмотра, отец находился на работе. В момент отсутствия матери в квартире произошел пожар.

По результатам заключения пожарно-технической судебной экспертизы, причиной пожара явилось загорание горючих материалов под воздействием маломощного тлеющего источника зажигания или источника открытого пламени. Установлено, что женщина хранила зажигалки в доступном для детей месте, не убирая опасные предметы от них. Она пояснила, что ранее дети неоднократно использовали зажигалки в качестве игрушек и уже поджигали ими различные вещи в квартире. Вину в совершенном преступлении женщина признала.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Кроме того, как выяснилось в ходе следствия, семья состояла на профилактических учетах, родители ранее привлекались к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. С мая 2019 года семья признана находящейся в социально-опасном положении. В связи с этим в рамках расследования отдельного уголовного дела, возбужденного по факту халатности (статья 293 УК РФ) оцениваются действия должностных лиц органов системы профилактики. Областная прокуратура провела проверку, по итогам которой прокурор Кировской области внес представления начальнику регионального управления МВД, министру социального развития области и главе администрации Юрьянского муниципального района, виновные должностные лица привлечены к ответственности.