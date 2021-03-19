Суд арестовал организатора экстремистского сообщества в Геленджике

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/ Геленджикский городской суд арестовал на срок предварительного следствия организатора ячейки украинского молодежного радикального неонацистского сообщества "М.К.У." в Геленджике, который был среди задержанных сотрудниками ФСБ России.

Об этом сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении одного из организаторов экстремистского сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве, уточнив, что он арестован на срок предварительного следствия.

В пресс-службе Краснодарского краевого суда журналистам уточнили, что он арестован до 15 мая включительно. "Приняв во внимание тот факт, что в случае нахождения на свободе фигурант может предпринять попытки связаться с другими участниками организации, оказать на них давление, а также уничтожить важные для расследования уголовного дела материалы, суд согласился с доводами следствия и поместил подозреваемого под стражу", - говорится в сообщении суда.