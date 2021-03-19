Бытовой газ стал причиной взрыва в жилом доме в Химках

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Бытовой газ, по предварительным данным, стал причиной взрыва в жилом доме в Химках. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Дом газифицированный. Предварительная причина - взрыв бытового газа. Рассматриваются две версии - неисправность газового оборудования и утечка газа", - сказал источник.

Утром в пятницу в Химках в жилом девятиэтажном доме на восьмом этаже произошел взрыв бытового газа, после чего начался пожар. Огонь охватил пять квартир. В результате ЧП произошло обрушение перекрытия между 8-м и 9-м этажами. Также разрушены несколько балконов на нескольких этажах, выбито много окон. В результате происшествия погиб мужчина, женщина пострадала. Из-под завалов спасен один ребенок, еще одного ищут.