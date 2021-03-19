Что известно о взрыве в жилом доме в Химках

В жилом девятиэтажном доме в Химках произошел взрыв, после чего начался пожар. В результате погибли три человека, один из них ребенок. Еще четверо пострадали.

Сообщение о произошедшем по адресу улица Зеленая, дом 16 поступило в МЧС 19 марта в 10:24.

По информации источника, в здании горели пять квартир.

Произошло обрушение межкомнатных перегородок и перекрытий между восьмым и девятым этажами.

Очевидцы рассказали, что разрушены балконы на нескольких этажах, выбито много окон.

По данным МЧС, площадь обрушения составила 25 кв. метров, площадь пожара - 12 кв. метров.

В экстренных службах изначально сообщили, что при взрыве погиб мужчина, женщина получила травмы, под завалами оставались двое детей.

Позднее одного из них удалось спасти, второго обнаружили без признаков жизни.

По данным источника, взорвался бытовой газ. Рассматриваются две версии - неисправность газового оборудования и утечка газа.

После ЧП в доме были отключены от газоснабжения более 30 квартир.

Жильцов двух подъездов пострадавшего дома эвакуировали, их разместят в пункте временного размещения.

СК возбудил уголовное дело по факту смерти трех человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь жильцам дома, где произошел взрыв.