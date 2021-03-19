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Что известно о взрыве в жилом доме в Химках
Что известно о взрыве в жилом доме в Химках
Что известно о взрыве в жилом доме в Химках
Что известно о взрыве в жилом доме в Химках
Что известно о взрыве в жилом доме в Химках
Взрыв газа в жилом доме в Химках
Обновлено 

Что известно о взрыве в жилом доме в Химках

© Дмитрий Голубович /ТАСС

В жилом девятиэтажном доме в Химках произошел взрыв, после чего начался пожар. В результате погибли три человека, один из них ребенок. Еще четверо пострадали. 

  • Сообщение о произошедшем по адресу улица Зеленая, дом 16 поступило в МЧС 19 марта в 10:24. 
  • По информации источника, в здании горели пять квартир. 
  • Произошло обрушение межкомнатных перегородок и перекрытий между восьмым и девятым этажами. 
  • Очевидцы рассказали, что разрушены балконы на нескольких этажах, выбито много окон.  
  • По данным МЧС, площадь обрушения составила 25 кв. метров, площадь пожара - 12 кв. метров. 
  • В экстренных службах изначально сообщили, что при взрыве погиб мужчина, женщина получила травмы, под завалами оставались двое детей. 
  • Позднее одного из них удалось спасти, второго обнаружили без признаков жизни. 
  • По данным источника, взорвался бытовой газ. Рассматриваются две версии - неисправность газового оборудования и утечка газа.
  • После ЧП в доме были отключены от газоснабжения более 30 квартир.
  • Жильцов двух подъездов пострадавшего дома эвакуировали, их разместят в пункте временного размещения.
  • СК возбудил уголовное дело по факту смерти трех человек. 
  • Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь жильцам дома, где произошел взрыв. 
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РоссияВзрыв газа в жилом доме в Химках
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