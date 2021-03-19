Источник: на месте взрыва в жилом доме в Химках обнаружили ребенка без признаков жизни

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Спасатели обнаружили на месте взрыва в жилом доме в Химках ребенка без признаков жизни. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Что известно о взрыве в жилом доме в Химках

"Только что на месте ЧП обнаружен ребенок. Признаков жизни нет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате взрыва пострадали двое взрослых и один ребенок, который ранее был спасен из-под завалов. Еще один человек погиб.

Утром в пятницу в Химках в жилом девятиэтажном доме на восьмом этаже произошел взрыв газа. После этого начался пожар, он ликвидирован. В результате ЧП произошло обрушение перекрытия между 8-м и 9-м этажами. Также разрушены несколько балконов на нескольких этажах, выбито много окон.