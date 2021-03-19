Пожар после взрыва газа в жилом доме в Химках потушили

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Пожар, произошедший в результате взрыва в жилом доме в Химках, ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Что известно о взрыве в жилом доме в Химках

"Возгорание ликвидировано на площади 12 кв. м", - сказали в министерстве.

Более 30 квартир отключили от газоснабжения в доме, где произошел взрыв, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья. "В городе Химки, улица Зеленая, д. 16, кв. 137 произошел взрыв в жилом доме. На место выехала бригада АО "Мособлгаз" для выяснения причины взрыва. Причина взрыва и информация о пострадавших устанавливается. От газоснабжения отключено 36 квартир", - сказали в пресс-службе.

Утром в пятницу в Химках в жилом девятиэтажном доме на восьмом этаже произошел взрыв бытового газа, после чего начался пожар. Огонь охватил пять квартир. В результате ЧП произошло обрушение перекрытия между восьмым и девятым этажами. Также разрушены балконы на нескольких этажах, выбито много окон. В результате взрыва пострадали двое взрослых и один ребенок, который был спасен из-под завалов. Погибли мужчина и ребенок. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что причиной взрыва стал бытовой газ.