Три человека погибли в результате взрыва газа в доме в Химках

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Три человека погибли, еще четверо пострадали в результате взрыва в доме в Химках. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

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"Пострадавшие госпитализируются в медицинские организации Московской области для оказания необходимой медпомощи. На месте работают восемь бригад территориального центра медицины катастроф, 13 бригад скорой медицинской помощи, также задействована санитарная авиация", - сказали в пресс-службе. "К сожалению, семь человек пострадали - трое погибли, один из них ребенок. Сейчас проводятся мероприятия совместно со Следственным комитетом и устанавливаются причины пожара", - сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что состояние трех человек, включая 10-летнего ребенка, оценивается как средней степени тяжести, еще одного - как тяжелое. Ранее в ГУ МЧС России по Московской области сообщали о гибели взрослого и ребенка. По данным источника ТАСС в экстренных службах, мужчина погиб от отравления продуктами горения, когда спускался по лестнице на улицу.