Задержанный в России белорусский активист будет передан правоохранителям Белоруссии

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Администратор белорусского оппозиционного чата "Лида для жизни" Николай Давидчик будет выдан правоохранительным органам Белоруссии, гражданином которой он является. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь Бутырского суда Москвы, который принял решение о заключении белорусского активиста под стражу, Ирина Минкина.

"Как выяснилось, Давидчик был задержан на территории РФ по запросу правоохранительных органов Белоруссии, которые возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 342 местного кодекса ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них"). После решения суда об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей он будет передан белорусским правоохранителям", - сказала она.

Минкина добавила, что, по уточненным данным, у российских властей претензий к Давидчику нет. "Формально он был задержан в РФ по уголовному делу по ч. 3 ст. 212 УК РФ ("Призывы к участию в массовых беспорядках"), потому что эта статья соответствует ч. 1 ст. 342 УК РБ. Однако расследовать преступление будут белорусские правоохранительные органы", - подчеркнула она. При этом Минкина отметила, что не обладает информацией о том, что арестованный - администратор чата "Лида для жизни". В то же время источник ТАСС в правоохранительных органах подчеркнул, что речь идет именно об этом человеке.

Ранее сообщалось о задержании Давидчика, разыскиваемого белорусскими правоохранителями, в отношении которого возбуждено уголовное дело в РФ. Бутырский суд Москвы принял решение отправить его под стражу.