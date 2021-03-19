СК возбудил уголовное дело по факту смерти трех человек при взрыве газа в Химках

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Три человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Химках. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Что известно о взрыве в жилом доме в Химках

"В ходе тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела трех человек: мужчины и двух детей. Под завалами, возможно, еще находятся люди. Погибшие проживали в одной квартире", - сообщила Врадий.

В свою очередь начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин позднее уточнил, что среди троих погибших только один ребенок.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ). На место происшествия выехал и.о. руководителя подмосковного главка СК Александр Стариков. Также там работают следователи и криминалисты, проводится осмотр места взрыва, устанавливаются все обстоятельства и причины.

Как отметили в МЧС РФ, 17 человек эвакуировано. "Из дома были эвакуированы 17 человек, включая троих детей. Спасено четыре человека, включая ребенка", - сказали в министерстве.