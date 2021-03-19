В Астрахани сотрудники ФСБ изъяли у гражданина Азербайджана 18 кг наркотиков

АСТРАХАНЬ, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Астрахани гражданина Республики Азербайджан, который перевозил в личном автомобиле порядка 18 кг гашиша, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Астраханской области.

"Сотрудниками ФСБ в Астрахани задержан гражданин Азербайджана, перевозивший крупную партию наркотиков. В его автомобиле обнаружены тайники, оборудованные в дверях. В них находилось 19 свертков, содержащих наркотическое средство - гашиш. Общая масса их составила порядка 18 кг", - говорится в сообщении.

При задержании мужчина заявил, что перевозкой наркотиков начал заниматься из-за долгов и отсутствия работы, рассказали в ФСБ.

Уголовное дело расследуется по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенное в особо крупном размере".