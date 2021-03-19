Жильцы трех подъездов дома в Химках, где произошел взрыв, смогут вернуться в свои квартиры

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Жильцы первого, второго и третьего подъездов многоквартирного дома в Химках Московской области, в четвертом подъезде которого произошел взрыв, смогут в ближайшее время вернуться в свои квартиры. Об этом сообщил журналистам в пятницу зампредседателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

"Первый, второй, третий подъезды пока прошли визуально, нарушений конструктива нет, в течение 20 минут приедет специализированная лаборатория, которая проверит ситуацию, отдельно отключено будет электроснабжение, тепло по четвертому подъезду, и в принципе в первый, второй и третий подъезды можно будет вернуть жильцов", - сказал он.

По словам Хромушина, пока предварительная версия произошедшего - взрыв внутриквартирного газового оборудования. Разрушены несколько межквартирных перекрытий и два межэтажных. "Когда отработает следственный блок, будем принимать решение о восстановлении дома, подъезда, квартиры и ремонте всех квартир, где необходимо. Сейчас в коллеже рядом разворачивается временное место для размещения людей, когда закончатся следственные мероприятия, разбор завалов, людям из четвертого подъезда также разрешат войти, чтобы забрать необходимые личные вещи до принятия решения по ремонту", - уточнил он.

Хромушин добавил, что по погибшим пока информация уточняется, потому что еще остался один завал в квартире. Решение по первому, второму и третьему подъездам примут в течение часа, по четвертому - после обследования лаборатории "Струна", которое продлится восемь часов.

"Разрушены четыре квартиры, просто в разной степени: две серьезно, две - косметика и перекрытия. <...> [Жильцам дома] предоставим места временного размещения в Химках. Кто захочет, может поехать к родственникам. Здесь никаких проблем нет, у нас по размещению есть и гостиницы, и места для людей будут предоставлены бесплатно", - сообщил он, добавив, что утечек газа в доме сейчас не зафиксировано.