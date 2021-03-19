Жителя Вологодской области приговорили к пожизненному сроку за убийство жены и ребенка

ВОЛОГДА, 19 марта. /ТАСС/. Суд приговорил к пожизненному сроку жителя Вологодской области, который в сентябре 2020 года убил беременную жену и малолетнюю дочь. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Вологодской области.

В ночь на 3 сентября 2020 года в деревне Ушаково Вологодской области между мужчиной и его женой произошла ссора, в ходе которой он стал наносить ей удары ножом, а также набросился на ее маленькую дочь, которая пыталась защитить мать. После убийства мужчина попытался скрыть следы преступления и поджег дом.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного 1 млн 79 тыс. рублей в пользу родителей погибшей женщины, а также по 1 млн рублей в пользу каждого в качестве компенсации за моральный вред.