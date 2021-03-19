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На Кипре арестовали мужчину, разыскиваемого российскими властями

Ордер на арест россиянина выдал Интерпол. Власти РФ разыскивают мужчину за мошенничество в финансовой сфере

НИКОСИЯ, 19 марта. /ТАСС/. Мужчина, разыскиваемый властями РФ за мошенничество в финансовой сфере, задержан кипрскими властями к северу от города Пафос. Об этом сообщила в пятницу полиция островного государства.

По данным правоохранителей, в минувший четверг "полиция Кипра арестовала 66-летнего мужчину, разыскиваемого российскими властями по делу о финансовом мошенничестве". Имя гражданина РФ, взятого под стражу, не упоминается.

Мужчина, ордер на арест которого выдал Интерпол, был задержан в деревне Пейя, где у него есть собственный дом. Соответствующая информация от Международной организации уголовной полиции была получена властями острова 4 февраля.

В сообщении полиции также сказано, что после ареста задержанный в четверг предстал перед окружным судом в Пафосе. Он будет находиться под стражей в полиции до 23 марта, когда должно будет начаться судебное разбирательство.

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