Суд отпустил из СИЗО под домашний арест следователя, который поджег свой отдел в Москве

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему сотруднику СК Максиму Митасову, который обвиняется в поджоге своего отдела в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд изменил меру пресечения Митасову с содержания под стражей на домашний арест. Это связано с выявлением у него заболеваний, препятствующих содержанию под стражей", - сказали в пресс-службе.

Ранее Митасов уже содержался под домашним арестом, позже ему ужесточили меру пресечения по ходатайству следствия.

Следователь Митасов был задержан после дачи показаний исполнителями поджога.

Ночью 19 мая 2017 года был совершен поджог следственного отдела СК России по Троицкому и Новомосковскому округам на территории поселка Газопровод. В результате пожара были уничтожены кабинеты на втором этаже, где хранили уголовные дела. В ходе предварительного следствия были установлены исполнители поджога, Мамедов и Зейдов. Их задержали, они дали показания по делу, согласно которым организатором преступления является следователь.

Уголовное дело по факту поджога следственного отдела было возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога") и принято к производству ГСУ СК России. Первоначальной версией следствия стал поджог в связи с желанием неизвестных уничтожить материалы уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, чтобы не быть привлеченными к уголовной ответственности. Затем в деле появилась ч. 3 ст. 294 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования"). По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Митасов организовал поджог из-за разногласий с начальником, заплатив исполнителям преступления около 100 тыс. рублей.