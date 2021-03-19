Отец и сын погибли при взрыве в Химках

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Мужчина и ребенок, погибшие в пятницу при взрыве в жилом доме в подмосковных Химках, были из одной семьи. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В Химках при взрыве погибли отец и его трехлетний сын. Второй ребенок 11 лет спасен из-под завалов и госпитализирован, его мать также госпитализирована. Это все одна семья из четырех человек", - сказал собеседник агентства. В двух других квартирах, поврежденных взрывом, проживали три человека, добавил источник.

Взрыв на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома произошел в пятницу утром, после чего начался пожар. Площадь пожара составила 32 кв. метра. Произошло обрушение перекрытий между 8-м и 9-м этажами на площади 25 кв. метров, также повреждены балконы и выбиты стекла в других квартирах.

В результате взрыва погибли три человека, один из них ребенок, еще четверо получили травмы. Состояние трех, включая 10-летнего ребенка, оценивается как средней степени тяжести, еще одного - как тяжелое. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 238 УК РФ).