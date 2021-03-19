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Взрыв газа в жилом доме в Химках
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Кинологи завершили работу на месте взрыва в жилом доме в Химках

Специалисты убывают в пункт постоянной дислокации
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Что известно о взрыве в жилом доме в Химках
Что известно о взрыве в жилом доме в Химках

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Кинологи завершили работу в жилом многоэтажном доме в Химках, где в пятницу произошел взрыв бытового газа. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В данный момент кинологический расчет работу на месте ЧП завершил. Специалисты убывают в пункт постоянной дислокации", - сказал собеседник агентства.

Взрыв на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома произошел в пятницу утром, после чего начался пожар.

' ТАСС/Ruptly'

 

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РоссияВзрыв газа в жилом доме в Химках
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