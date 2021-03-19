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Взрыв газа в жилом доме в Химках

В МЧС опровергли информацию о гибели четырех человек при взрыве в жилом доме в Химках

Погибли три человека, четверо пострадали

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Подмосковный главк МЧС опроверг появившуюся в СМИ информацию о найденном теле четвертого погибшего при взрыве в жилом доме в Химках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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Ранее в интернете появилась информация, что из-под завалов извлечено тело четвертого погибшего. "В результате ЧП погибли три человека, четверо получили травмы", - уточнили в главке.

Взрыв на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома произошел в пятницу утром, после чего начался пожар. Площадь пожара составила 32 кв. м. Произошло обрушение перекрытий между 8-м и 9-м этажами на площади 25 кв. м, также повреждены балконы и выбиты стекла в других квартирах. По факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

' ТАСС/Ruptly'

 

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Взрыв газа в жилом доме в Химках
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